Euro
7.59
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,711.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF liglerin başlama tarihlerini ilan etti

Süper Lig daha önce de duyurulduğu gibi 12 Haziran'da, TFF 1. Lig 19 Haziran'da, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig ise 18 Temmuz'da başlayacak.

Ercan Çakar   | 13.05.2020
TFF liglerin başlama tarihlerini ilan etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihini ilan etti.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yaptığı belirtildi. TFF Sağlık Kurulunun, Süper Lig ile diğer ligler hakkındaki görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulduğu aktarıldı.

TFF Yönetim Kurulunun, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig müsabakalarının daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran'da, TFF 1. Lig maçlarının 19 Haziran'da, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının ise 18 Temmuz'da başlatılmasına karar verdiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu
Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında
Bulgaristan’da 2 ayın ardından OHAL sona erdi
ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bini geçti

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu

TFF liglerin başlama tarihlerini ilan etti

ABD'nin başkenti Washington'da 'evde kal' talimatı 8 Haziran'a uzatıldı

ABD'nin başkenti Washington'da 'evde kal' talimatı 8 Haziran'a uzatıldı
Çin'in Cilin şehrinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine bazı yasaklar getirildi

Çin'in Cilin şehrinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine bazı yasaklar getirildi
TFF'den yayıncı kuruluş sözleşmesi hakkında açıklama

TFF'den yayıncı kuruluş sözleşmesi hakkında açıklama