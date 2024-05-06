TFF Hukuk Danışmanı Tarkan Erdal, “kayyım” iddialarını yalanladı
TFF Hukuk Danışmanı Tarkan Erdal, "2008 yılında TFF’ye kayyım ataması yapıldı ancak bu, o dönem yürürlükte olan ve şimdi olmayan kanundaki geçici bir maddeyle yani bir kereliğine yapıldı." ifadesini kullandı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal yaptığı yazılı açıklamada , bilhassa sosyal medyada yayılan, “TFF kulüplerin seçim talebine cevap vermezse, 2008 olduğu gibi TFF’ye kayyım atanır” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
Bu durumun tamamen geçici maddeyle yapıldığının altını çizen Erdal,. Birileri kasten kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor.” ifadelerini kullandı.
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