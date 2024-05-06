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Spor, Futbol

TFF Hukuk Danışmanı Tarkan Erdal, “kayyım” iddialarını yalanladı

TFF Hukuk Danışmanı Tarkan Erdal, "2008 yılında TFF’ye kayyım ataması yapıldı ancak bu, o dönem yürürlükte olan ve şimdi olmayan kanundaki geçici bir maddeyle yani bir kereliğine yapıldı." ifadesini kullandı.

Bozhan Memiş  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
TFF Hukuk Danışmanı Tarkan Erdal, “kayyım” iddialarını yalanladı

İstanbul
“TFF’nin kuruluş ve görevlerini kapsayan kanunda ‘kayyım’ diye bir şey yok. Geçmişte bir kereliğine uygulanan mevzuatı şimdi gündeme getirmek abesle iştigaldir”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal yaptığı yazılı açıklamada , bilhassa sosyal medyada yayılan, “TFF kulüplerin seçim talebine cevap vermezse, 2008 olduğu gibi TFF’ye kayyım atanır” yönündeki haberlerin  gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

Bu durumun tamamen geçici maddeyle yapıldığının altını çizen  Erdal,. Birileri kasten kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor.” ifadelerini kullandı.


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