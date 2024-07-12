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Spor, Futbol

TFF, genel kurul öncesi başkan adaylarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

Emre Doğan  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
TFF, genel kurul öncesi başkan adaylarını açıkladı

İstanbul

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının onaylandığı belirtildi.

Bu 3 adayın seçime girebilmeleri için, kongrenin yapılacağı gün genel kurul divanına delege sayısının 5'te 1'i (65 delege) oranında imza sunmaları gerekecek.

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