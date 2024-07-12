TFF, genel kurul öncesi başkan adaylarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.
İstanbul
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının onaylandığı belirtildi.
Bu 3 adayın seçime girebilmeleri için, kongrenin yapılacağı gün genel kurul divanına delege sayısının 5'te 1'i (65 delege) oranında imza sunmaları gerekecek.
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