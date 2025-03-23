TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Aivar Pohlak ile bir araya geldi

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda deplasmanda oynayacağı rövanş müsabakası için gittiği Macaristan'da Pohlak ile buluştu.
Başkent Budapeşte'de gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.
Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Pohlak'a A Milli Takım forması takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.