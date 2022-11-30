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Spor, Futbol

TFF Başkanı Büyükekşi'den "altyapı" vurgusu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, öncelikle Süper Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirmeyi planladıklarını belirtti.

Ali Korkmaz   | 30.11.2022
TFF Başkanı Büyükekşi'den "altyapı" vurgusu

İzmir

İzmir'deki temasları kapsamında dün Altınordu'nun Metin Oktay Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Büyükekşi, yaptığı açıklamada, bu kulübün Türkiye için gurur kaynağı bir tesis yaptığını söyledi.

Tesis yapmanın tek başına bir şey ifade etmediğini kaydeden Büyükekşi, "Bir sistemle ve amaca uygun seçimler yaparak Türkiye'nin dört bir tarafından çiçekleri buraya getirmişler. İnşallah yarın hepsi tomurcuklar, güller açacak. Türkiye açısından altyapıdan önemli oyuncular yetişecek. Hem Türk takımları için hem Avrupa takımları için ama en önemlisi de Türk Milli Takımı için." dedi.

Büyükekşi, Altınordu'nun mevcut altyapısında bulunan oyuncuların alt yaş kategorilerinde milli formayı giydiğini hatırlatarak, "Bu da bizim açımızdan son derece önemli. Çünkü bizim de zaten burayı ziyaret etmemizin bir amacı Süper Lig takımlarına önümüzdeki yıl içinde akademi zorunluluğu getirmek istememiz. İki hafta önce Trabzonspor'un tesislerini ziyaret ettik. Bugün de burayı ziyaret ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda da Almanya, Hollanda, Belçika, daha sonra İspanya, İngiltere, Portekiz'i ziyaret etmek istiyoruz. Hem bizim Türk takımlarının bütçesine uygunluğunu hem de sistemi kontrol etmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu konuda Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kendilerine destek olacağını aktaran Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü hedefimiz şu takım, bu takım değil. Hedefimiz komple Türk futbolunda yeni bir aşama kaydedebilmek, üretime geçmek. Çünkü maalesef üretmeden tüketmek mümkün değil. Onun için Türk futbolu şu anda ekonomik açıdan büyük bir darboğazda. Kendi kaynaklarımıza yönelmemiz lazım. Kendi kaynaklarımıza yönelmemiz için de önce bu akademinin temellerini atıp, hem tesis açısından hem de bir metodolojiyle Türkiye'deki takımların aynı şekilde eğitim almasını sağlayarak 5-6 bin kişilik bir oyuncu havuzu yaratmak istiyoruz. Ondan sonraki adım, başarıyı gerçekleştirebilirsek, 1. Lig'e de aynı şekilde akademi zorunluluğu getirebilmek ve bunlara bütçe yaratmak."

Büyükekşi, anlık başarıların hiçbir kıymeti olmadığını belirterek, "Önemli olan sürdürülebilir başarıları sağlayabilmemiz. Sürdürülebilirlik Türk futbolu açısından son derece önemli. Ben önce hayal ederim. Sonra hayalimi resmederim. Biz de şimdi hayal ediyoruz. İnşallah bunu hızlı bir şekilde hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise 30 milyon genci bulunan Türkiye'de futbolun üretime geçeceğine inandığını belirterek, "Gerçek, üretken, sürdürülebilir, sistemli akademilere geçişte artık Süper Lig kulüplerimiz de taşın altına elini koysun. Çünkü gerçekten bizim çocuklarımız var, hammaddemiz var." değerlendirmesinde bulundu.


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