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Spor, Futbol

TFF 2. Lig'de fikstür çekimi yapıldı

TFF 2. Lig'de 2019-2020 futbol sezonu fikstürü çekildi.

Emre Doğan   | 30.07.2019
TFF 2. Lig'de fikstür çekimi yapıldı

İstanbul

TFF 2. Lig'de 2019-2020 futbol sezonu fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

Kırklarelispor-İnegölspor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor

Afjet Afyonspor-Hacettepe

Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe

Tarsus İdmanyurdu-Hekimoğlu Trabzon

BAK Spor-Şanlıurfaspor

Pendikspor-Sarıyer

Gümüşhanespor-Samsunspor

Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor

Kırmızı Grup:

Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor

Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor

Van Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor Baltok

Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor

Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu

Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor

Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

UTAŞ Uşakspor-Kahramanmaraşspor

Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor

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