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Spor, Futbol

Teknik direktör Ümit Karan Shkupi'ye döndü

Teknik direktör Ümit Karan, daha önce de çalıştırdığı Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Shkupi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Selçuk Kızıldağ   | 01.10.2020
Teknik direktör Ümit Karan Shkupi'ye döndü

Eskişehir

Teknik direktör Ümit Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menajeri Değer Okşar'la başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan gelen teklifleri değerlendirdiklerini söyledi.

Uzun süren istişareler sonucu Shkupi ile anlaşmaya vardıklarını belirten Karan, şöyle konuştu:

"Doğru kararın yarım kalan hikayeyi tamamlamak olduğunu düşündük ve imzayı attık. Hem Galatasaray gibi köklü bir takımda hem de Türkiye'nin milli forması altında top koşturmuş biri olarak, tecrübelerimi ortaya koyup bu takımı şampiyon yapmak, dahası Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, kulüp yöneticilerimin desteği ve inancı tam. Elimden gelenin fazlasını yaparak hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum."

Ümit Karan, başarılı bir sezon geçirerek yarım kalan hikayelerini şampiyonlukla taçlandıracaklarından emin olduğunu sözlerine ekledi.

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