Teknik adamlar derbiyi değerlendirdi

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş (solda), Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu (sağda)

İSTANBUL

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları derbi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahadaki mücadelenin sakin geçtiğini belirterek, "Maç öncesindeki gerilime sahada oyuncular iyi yanıt verdi. Bildiğim kadarıyla yönetimi de ağırlamışlar. Olumsuzluk olmadı." dedi.

Karşılaşmanın sakin geçmesiyle, eski dönemdeki gerginliğin de önünün kesildiğine dikkati çeken Güneş, "Gördüğüm tablo güzeldi. Olumsuzluk olmadı. Beklenen kavga olmadan maçı bitirdik. Geçen maçta seyircimizin küfürlü tezahüratıyla ilgili oluşturulmak istenen hava tamamen benim dışımda. Kim çekmişse, benim haberim yok. İster burada, ister bizim sahamızda küfrü tasvip etmek mümkün değil. Zaman zaman sinirlenme olabilir ama kitleleri yaralayacak şeyler fayda getirmez." diye konuştu.

Maç değerlendirmesi

Derbi maçtaki performanslarını değerlendiren Güneş, şunları söyledi:

"Beklediğimiz gibi Fenerbahçe, stattaki atmosferle baskılı oynamaya çalıştı. Çıkışlarda pas yüzdemiz iyi olsaydı, daha çok pozisyon bulabilirdik. Attığımız gol avantaj getirdi. İkinci yarı daha rahat oynadık, daha çok hücuma çıkmaya başladık. Çıkıştaki etkinliğimiz iyi olmayınca, kopmalar başladı. Rakibin kanatlardan geldiğini bildiğimiz halde, golü yedik. Tekrar seyirciyle coşkulu hale geldiler. 1-1 berabere kaldık, üzgünüz."

Adem Ljajic'in yedek kalmasına değinen Güneş, "Orta sahada Ljajic ve Oğuzhan biraz yumuşak kalacaklardı. Bu atmosferde oynamayı bilen oyuncuları tercih ettim. Tolgay iki yönlü oynayabilecekti. Top kullanmada sıkıntı yaşadılar. Diri Ljajic'ten beklentimi çok bulamadım." ifadelerini kullandı.

Güneş, top kayıplarının hatırlatılması üzerine, "Güzel sahaya sahip olunca, bu sefer alışamadık. Yapmamamız gereken top kayıpları oldu. Kalitemizin altında olduğu için sıkıntı yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe karşısında iyi pas yapabilecek oyunculara görev verdiğini vurgulayan Güneş, çok top kaybetmelerine rağmen, 3 puan alabilecekleri bir karşılaşmadan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra forma giyen Atiba Hutchinson'ın da iyi performans sergilediğini dile getirdi.

Oyuna aldığı Cyle Larin'i kanada yakın oynatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Larin önde baskı yapar diye düşündük ama yapamadı. Ezik gibi durdu, donuk kaldı. Bu nedenle Ryan Babel'i ön tarafa aldık." şeklinde konuştu.

Maç içinde topun taca gittiği bir pozisyonda Gökhan Gönül ile girdiği diyalog konusunda Güneş, "Gökhan, topun kendisinden çıktığını söyledi. Ben de Gökhan'dan, hakeme söylemesini istedim. Gökhan söyledi ama hakem tacın bizim lehimize olduğu yönündeki kararda ısrar etti. Biz de tacı attık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: Bizim için bu skor hayal kırıklığı oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ise Türkiye'deki ilk derbi maçına çıktığını hatırlatarak, "Bizim için bu skor hayal kırıklığı oldu. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Ülker Stadı'nda hayranlık uyandırıcı bir atmosfer olduğunu dile getiren Cocu, "Taraftarımız harikaydı. Bizim itici gücümüz oldu. İlk yarıda şu ana kadarki en iyi futbolumuzu oynadık. İkinci yarıda iki takım da daha açık bir oyun sergiledi. Git gelli bir maç oldu. Sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Ayew'in güzel golüyle beraberliği yakaladık. Galibiyet alacak fırsatı da yakaladık ama atamadık. Taraftarlarımıza galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüm." diye konuştu.

İlk yarıdaki futbollarıyla gelecek için ümit verdiklerini dile getiren Cocu, "Yoktan gelen bir gol yedik. Babel mükemmel bir şut attı. Devre arasında oyuncularıma, 'Golü atamadık ama sonuna kadar ilk yarıda iyi oynadık. Bu şekilde devam edelim.' dedim. Rakibin oyun tarzı da sizi etkiler. Hızlı kanat oyuncuları var. Topu kaybettiğimizde hızlı bir şekilde kalemize geldiler ve bunu iyi savunduk. Takımı öne çıkarmak için daha kompakt oynamaya ihtiyacımız var. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik bu akşam. İlk yarıdaki oyun beni tatmin etti." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin performanslarına değinen Cocu, "Diego Reyes'i çok daha iyi gördüm. Takıma uyum sağlamış gözüktü. Benzia'yı da istediğimiz gibi topla buluşturduk. Daha fazla katkı sağlayacağı noktaya geldik. Slimani'yi biliyoruz ama takımın da onu daha fazla tanıması gerekiyor. Jailson'u da iyi buldum ama daha fazla gelişmesi gerekiyor. Arkadaşlarıyla anlaşması için İngilizce konuşması lazım. Bunun için de çaba sarfediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İçinde bulunduğumuz pozisyondan memnun değilim"

Cocu, Süper Lig'de bulundukları pozisyondan memnun olmadıklarını aktardı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb maçında alınan sonucun bu maça da yansıdığını savunan Hollandalı çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz pozisyondan memnun değilim. Dinamo Zagreb maçıyla ilgili konuşmak bile istemiyorum. O maçı da bu seviyede oynasaydık, skor farklı olurdu. Bunu değiştiremeyiz. Bu pozisyonumuzdan memnun olamam. Başkanımızla, yönetimimizle birlikte yola çıktı. Birçok değişiklik var. Bu tarz değişiklikler de her zaman zordur. İyi ve kötü kararlar verilir. Ben kendi işime odaklandım. Bu akşam farklı bir takım vardı. Bu güvenle devam etmeliyiz. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Onlar memnun değilse, bunu belirtme hakları var. Sabırlarının karşılığını vereceğiz."

Kafasındaki ilk 11'in netleştiğini anlatan Hollandalı teknik adam, "Kafamda bir ilk 11 var. Sakatlık olmazsa yüzde 90-95 kafamda kadro var. Çok değişiklik yapmayı sevmem. Bizim ihtiyacımız olan istikrar. Saha içinde topsuz hareketliliğe daha fazla ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Erkan Tiryaki-Ercan Doğan