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Spor, Futbol

Takımların Süper Lig kariyerleri

Ligin 62 yıllık geçmişinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında tüm sezonlarda yer alan takım yok.

Ercan Çakar   | 09.09.2020
Takımların Süper Lig kariyerleri

İstanbul

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için geriye sayım sürerken, 62 yıllık geçmişi bulunan organizasyona Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu.

1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

Geçen sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde yer alacak 21 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:

Galatasaray

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Mustafa Cengiz

Teknik direktör: Fatih Terim

Stadı: Türk Telekom (52 bin 223)

Sezon: 63. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez)

En kötü derecesi: 11.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

Fenerbahçe

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Ali Koç

Teknik direktör: Erol Bulut

Stadı: Ülker (47 bin 834)

Sezon: 63. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

Beşiktaş

Kuruluş yılı: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Stadı: Vodafone Park (41 bin 188)

Sezon: 63. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe), 7-2 (Çaykur Rizespor)

Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.

MKE Ankaragücü

Kuruluş: 1910

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkan: Fatih Mert

Teknik direktör: Fuat Çapa

Stadı: Eryaman (20 bin 560)

Sezon: 52. sezonu

En iyi derecesi: 4. (4 kez)

En kötü derecesi: 4 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)

En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)

Not: 2019-2020 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam edecek.

Gençlerbirliği

Kuruluş yılı: 1923

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Murat Cavcav

Teknik direktör: Mert Nobre

Stadı: Eryaman (20 bin 560)

Sezon: 48. sezonu

En iyi derecesi: 3. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor ve Galatasaray)

En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)

Trabzonspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-mavi

Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu

Teknik direktör: Eddie Newton

Stadı: Medical Park (40 bin 782)

Sezon: 47. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

Göztepe

Kuruluş yılı: 1925

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Mehmet Sepil

Teknik direktör: İlhan Palut

Stadı: Gürsel Aksel (19 bin 713)

Sezon: 29. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy

En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)

Antalyaspor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Ali Şafak Öztürk

Teknik direktör: Tamer Tuna

Stadı: Antalya (32 bin 537)

Sezon: 25. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Beşiktaş ve Gençlerbirliği)

En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)

Kayserispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Berna Gözbaşı

Teknik direktör: Bayram Bektaş

Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)

Sezon: 25. sezonu

En iyi derecesi: 5. (4 kez)

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor), 7-2 (Manisaspor)

Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam edecek.

Denizlispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Yeşil-siyah

Kulüp başkanı: Ali Çetin

Teknik direktör: Robert Prosinecki

Stadı: Denizli Atatürk (18 bin 745) 

Sezon: 21. sezonu

En iyi derecesi: 5. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Yozgatspor), 6-1 (Sakaryaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (2 kez Fenerbahçe)

En gollü maçı: 2-6 (MKE Ankaragücü, Samsunspor, Fenerbahçe)

Çaykur Rizespor

Kuruluş yılı: 1953

Renkleri: Mavi-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Kartal

Teknik direktör: Stjepan Tomas

Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)

Sezon: 20. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor)

En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor), 2-7 (Beşiktaş)

Konyaspor

Kuruluş yılı: 1981

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Hilmi Kulluk

Teknik direktör: Bülent Korkmaz

Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)

Sezon: 20. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)

Kasımpaşa

Kuruluş yılı: 1921

Renkleri: Lacivert-beyaz

Kulüp başkanı: Turgay Ciner

Teknik direktör: Mehmet Altıparmak

Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)

Sezon: 17. sezonu

En iyi derecesi: 6. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)

Sivasspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)

Sezon: 15. sezonu

En iyi derecesi: 2.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)

En gollü maçı: 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)

İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kuruluş yılı: 1990 / 2014

Renkleri: Turuncu-lacivert

Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

Teknik direktör: Okan Buruk

Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)

Sezon: 13. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)

Fatih Karagümrük

Kuruluş yılı: 1926

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Süleyman Hurma

Teknik direktör: Şenol Can

Stadı: Atatürk Olimpiyat (76 bin 761)

Sezon: 7. sezonu

En iyi derecesi: 8.

En kötü derecesi: 2 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş ve Kocaelispor)

En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 3-4 (Kasımpaşa)

Alanyaspor

Kuruluş yılı: 1948

Renkleri: Turuncu-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

Teknik direktör: Çağdaş Atan

Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 128)

Sezon: 5. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 12. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Kayserispor ve MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 5-2 (Çaykur Rizespor), 4-3 (Gaziantepspor ve Trabzonspor)

Yeni Malatyaspor

Kuruluş yılı: 1986

Renkleri: Sarı-siyah

Kulüp başkanı: Adil Gevrek

Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu

Stadı: Yeni Malatya (25 bin 745)

Sezon: 4. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 16.

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 4-1 (Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir), 3-0 (Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-2 kez, Antalyaspor-2 kez)

En gollü maçı: 4-4 (Sivasspor)

Not: 2019-2020 sezonunu 16. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam edecek.

Gaziantep FK

Kuruluş yılı: 1988

Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Mehmet Büyükekşi

Teknik direktör: Marius Sumudica

Stadı: Kalyon (33 bin 502)

Sezon: 2. sezonu

En iyi derecesi: 8.

En kötü derecesi: 8.

En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Sivasspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 4-3 (Kasımpaşa)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kuruluş yılı: 2005

Renkleri: Mavi-beyaz

Kulüp başkanı: Hüseyin Üneş

Teknik direktör: Mehmet Özdilek

Stadı: Kazım Karabekir (21 bin 374)

Sezon: 2. sezonu

En iyi derecesi: 17.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 4-2 (Sivasspor), 2-0 (Kayserispor ve Bursaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 3-1 (Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor-2 kez)

En gollü maçı: 4-2 (Sivasspor)

Hatayspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-beyaz

Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan

Teknik direktör: Ömer Erdoğan

Stadı: Antakya Atatürk (5 bin 583)

Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek

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