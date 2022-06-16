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Spor, Futbol

Takım harcama limitleri 20 Haziran'da açıklanacak

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.06.2022
Takım harcama limitleri 20 Haziran'da açıklanacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk transfer dönemi için takım harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'u takip eden yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII'sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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