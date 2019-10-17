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Spor, Futbol

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Hilmi Sever   | 17.10.2019
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. 

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, söz konusu mücadelede "kural hatası" gerekçesiyle TFF Yönetim Kurulu'na yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

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