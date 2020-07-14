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Spor, Futbol

Süper Lig'in 33. hafta maç programında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 14.07.2020
Süper Lig'in 33. hafta maç programında değişiklik

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.

Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe


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