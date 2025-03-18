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Spor, Futbol

Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Bozhan Memiş  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

Müşavirlik ayrıca Galatasaray Kulübü yöneticisi Eray Yazgan, TÜMOSAN Konyaspor futbolcusu Melih Bostan, RAMS Başakşehir oyuncusu Deniz Türüç, Atakaş Hataysporlu futbolcu Franvisco Javier Calvo Quesada, Çaykur Rizespor yöneticisi Muhittin Sandıkçı ve ikas Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş'ı da farklı nedenlerle PFDK'ye sevk etti.

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