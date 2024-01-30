Dolar
30.35
Euro
32.94
Altın
2,036.25
ETH/USDT
2,375.30
BTC/USDT
43,638.00
BIST 100
8,474.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Can Öcal  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Yukatel Adana Demirspor, TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline verdi.

Beşiktaş Kulübü yöneticisi Feyyaz Uçar ve Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" maddesi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise "talimatlara aykırı hareketi", "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti" maddeleri nedeniyle disipline gönderildi.

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderilen isimler arasında yer aldı.

Trabzonspor'un antrenörleri Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp ve Haluk Güngör de talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk edildi.

Bu arada Mondihome Kayserispor görevlisi Muammer Kaya'nın da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel afetinin yaşandığı KKTC için geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kararlı bir tutumla 2026 perspektifinde enflasyonda tek haneyi yeniden yakalayacağız
THY'nin 1 Şubat'ta yapacağı bazı Almanya seferleri iptal edildi
Türkiye, KKTC'nin BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin tepkisini destekledi
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

Benzer haberler

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi

Süper Lig'den 3 kulüp ile birer başkan ve futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Futbolda 2024-2025 sezonu UEFA ve ulusal kulüp lisans süreci başladı

Futbolda 2024-2025 sezonu UEFA ve ulusal kulüp lisans süreci başladı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda maç programı belli oldu
Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın programları açıklandı

Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın programları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet