Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'den 7 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki maçların ardından Fenerbahçe, Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa kulüplerinin çirkin ve kötü tezahürat, MKE Ankaragücü Kulübünün ise saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'nın da "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın "sportmenliğe aykırı hareketi", aynı takımdan Bosna Hersekli oyuncu Edin Cocalic ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah ise "kural dışı hareketi" nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden de Denizlispor, Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Adanaspor ve Kardemir Karabükspor'un, çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Muhabir: Hilmi Sever







