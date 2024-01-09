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Spor, Futbol

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ye gönderildi.

Bozhan Memiş  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; 6 Süper Lig kulübünün yanı sıra Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği; Galatasaray Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderdi.

Müşavirlik; Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ve EMS Yapı Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebi nedeniyle PFDK'ye sevk ederken, Fenerbahçe aynı zamanda merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı disipline yollandı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, talimatlara aykırı hareketi sebebiyle, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimler oldu.

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