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Spor, Futbol

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Ercan Çakar   | 27.12.2022
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildikleri kaydedildi.

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