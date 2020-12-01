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Spor, Futbol

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 10. haftasında oynanan maçlarda disiplin ihlalleri nedeniyle 4 kulübün PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Berad Büyük   | 01.12.2020
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 10. haftasında oynanan maçlarda disiplin ihlalleri nedeniyle Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, 4 kulübün de çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy'un da derbi maçtan sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Denizlispor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Uğur Bağbaşlıoğlu'nun "sportmenliğe aykırı hareket", Rizespor'da sportif direktör Yılmaz Bal, futbolcular Selim Ay, Abdullah Durak ve Braian Samudio'nun "talimatlara aykırı hareket" ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Menemenspor, Giresunspor, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor'un çeşitli sebeplerden PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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