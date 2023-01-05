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Spor, Futbol

Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan   | 05.01.2023
Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray ile MKE Ankaragücü'nün "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle, Kayserispor'un ise "çirkin ve kötü tezahürat" ve "usulsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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