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Spor, Futbol

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 13.09.2022
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'un saha olayları nedeniyle, MKE Ankaragücü'nün ise çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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