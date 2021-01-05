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Spor, Futbol

Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti.

Süha Gür   | 05.01.2021
Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Gaziantep FK ile oynadıkları maçta talimatlara aykırı hareket nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Hes Kablo Kayserispor'un, Beşiktaş maçında yaşanan saha olayları ile usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Aynı müsabakada Hes Kablo Kayserispor Kulübü yardımcı antrenörü Emir Şiranlı'nın talimatlara aykırı hareketi ve hakareti sebebiyle kurula sevk edildiği kaydedildi. Öte yandan Kayserisporlu futbolcu Miguel Lopes'in sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline yollandığı duyuruldu.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Antrenörü Mustafa Keçeli'nin Medipol Başakşehir maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz disipline gönderildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir antrenörü Ekrem Dağ'ın da talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.​​​​​​​

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