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Spor, Futbol

Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

Ligin 2020-2021 sezonunda 21 takım, 20 statta mücadele edecek.

Emrah Oktay   | 06.09.2020
Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

İstanbul

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 63. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda.

Ligde sezon, 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de mücadele eden 21 takım, maçlarını 20 farklı statta oynayacak. Başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü'nün iç saha müsabakalarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak.

Yeni sezonda lig müsabakaları 14 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Antalya ile Ankara'dan ikişer, Konya, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Denizli, Hatay, Erzurum, Gaziantep ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

En fazla seyirci kapasiteli statlar

Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında, Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor. 

Ligi yeni takımlarından Fatih Karagümrük, geçen sezonlarda iç saha maçlarını oynadığı Vefa Stadı, Süper Lig'in stat kriterlerini karşılamıyor. Bundan dolayı İstanbul temsilcisinin iç saha karşılaşmalarına UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 76 bin 761 koltuk bulunuyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla seyirci kapasitesi Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü saha konumunda.

En az kapasiteli statlar

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, Antakya Atatürk Stadı sahip.

Ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un maçlarını oynayacağı stadın, 5 bin 583 kişilik kapasitesi bulunuyor. Akdeniz temsilcisi, sezon içinde şehirde yapımı süren yeni stada geçecek. Gerçekleştirilecek taşınmayla Hatayspor'un iç saha maçlarını oynadığı stadın kapasitesi 25 bine yükselecek.

Alanyaspor'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 128 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci saha konumunda. Hatay'daki yeni stadın açılmasıyla Alanya, Süper Lig'in en az kapasiteli stadına sahip olacak.

Modern statlar

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen modern statlarda oynanacak.

Bu yılın başında hizmete giren Ankara'daki Eryaman Stadı ile İstanbul'daki Türk Telekom Stadı, Vodafone Park ve Başakşehir Fatih Terim Stadı, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı ile Yeni Malatya Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı ile Denizli'deki Atatürk Stadı, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı, son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.

1950 yılında yapılan Hatay'daki Antakya Atatürk Stadı ise Süper Lig'in en eski tesisi olarak dikkati çekiyor. Şehirde yapımı süren yeni stadın tamamlanarak hizmete girmesiyle ligde modern olmayan stat kalmayacak.

Statlar

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle:

TakımStatKapasiteYapım/Yenileme yılı
AlanyasporBahçeşehir Okulları10.1282011
AntalyasporAntalya32.5372015
BeşiktaşVodafone Park41.1882016
Büyükşehir Belediye ErzurumsporKazım Karabekir21.374 2010
Çaykur RizesporÇaykur Didi 15.3322009
DenizlisporDenizli Atatürk18.7452019
Fatih KaragümrükAtatürk Olimpiyat76.7612002
FenerbahçeÜlker47.8342006
GalatasarayTürk Telekom52.2232011
Gazişehir FKKalyon33.5022017
GençlerbirliğiAnkara Eryaman20.5602019
GöztepeGürsel Aksel19.7132020
HataysporAntakya Atatürk5.5831950
Medipol BaşakşehirBaşakşehir Fatih Terim17.156 2014
KayserisporBüyükşehir Belediyesi Kadir Has32.8642009
KasımpaşaRecep Tayyip Erdoğan13.8562010
KonyasporKonya Büyükşehir Belediye 42.0002014
MKE AnkaragücüAnkara Eryaman20.5602019
SivassporYeni 4 Eylül27.5322016
TrabzonsporMedical Park40.782
2016
Yeni MalatyasporYeni Malatya25.7452017

Not: Stat kapasitelerinde Türkiye Futbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

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