Euro
8.73
Dolar
7.37
BIST 100
1,099.02
Altın
1,953.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de kritik maçların haftaları belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 takımın 2020-2021 sezonunda birbiriyle oynayacağı kritik maçların haftaları belli oldu.

Emrah Oktay   | 26.08.2020
Süper Lig'de kritik maçların haftaları belli oldu

İstanbul

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 takımın 2020-2021 sezonunda birbiriyle oynayacağı kritik maçların haftaları belli oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un birbiri arasında yapacağı maçların haftaları da ortaya çıktı.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. İkinci haftada ise son şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in üçüncü haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Beşinci haftada Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. Dokuzuncu haftada ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Onuncu haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası 14, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ise 15. haftada oynanacak.

Ligde 19. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da Kovid-19 vakaları yeniden 1000'in üzerine çıktı
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 239 bin 797'ye ulaştı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 182 bin 470'e yükseldi

Benzer haberler

Süper Lig ekipleri fikstür çekimini değerlendirdi

Süper Lig ekipleri fikstür çekimini değerlendirdi

Süper Lig'de kritik maçların haftaları belli oldu

2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi

Profesyonel liglerde sezon planlamaları açıklandı

Profesyonel liglerde sezon planlamaları açıklandı
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldız' göndermesi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldız' göndermesi