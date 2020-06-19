Euro
7.69
Dolar
6.86
BIST 100
112,492.40
Altın
1,729.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig'e 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Emrah Oktay   | 19.06.2020
Süper Lig'de haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Bugün:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

Yarın:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 18 bini aştı
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
Dünya Bankası: Kovid-19 eğitimde kalıcı kayba neden olabilir

Benzer haberler

Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig'de haftanın programı

Beşiktaş ile Denizlispor 40. randevuda

TFF'den müsabakalara ilişkin talimatta değişiklik

Göztepeli Leo Schwechlen sözleşmesini tek taraflı feshetti

Göztepeli Leo Schwechlen sözleşmesini tek taraflı feshetti

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Galatasaray maçı yorumu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Galatasaray maçı yorumu
Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı