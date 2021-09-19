Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Antalya deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, mücadeleyi 3-2 kazanarak averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ligde 2 haftadır kazanamayan Galatasaray kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilirken, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk galibiyetini aldı.
Ligin 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4
Altay-Göztepe: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: 1-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 3-1
GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-0
Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 2-1
6. hafta
Ligde 6. haftanın programı şöyle:
21 Eylül Salı:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
22 Eylül Çarşamba:
17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
23 Eylül Perşembe:
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)
20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)
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