Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,360.90
BTC/USDT
47,700.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Ligin 5. haftasında Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 19.09.2021
Süper Lig'de görünüm Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı

İstanbul

Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Antalya deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, mücadeleyi 3-2 kazanarak averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde 2 haftadır kazanamayan Galatasaray kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilirken, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk galibiyetini aldı.

Ligin 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4

Altay-Göztepe: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 3-1

GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-0

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 2-1

6. hafta

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

21 Eylül Salı:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

23 Eylül Perşembe:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'a yakalanan müteahhit aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için 'koronavirüs rehberi' hazırlandı
Anonsla çağırdıkları köy halkını taziyeevinde aşılıyorlar

Benzer haberler

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm

Hatayspor 3 puanı ikinci yarıda aldı

Medipol Başakşehir ilk galibiyetini, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı

Fenerbahçe'den VAR hakemi atamasına tepki

Fenerbahçe'den VAR hakemi atamasına tepki
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2,1 puan ortalaması yakaladı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2,1 puan ortalaması yakaladı
Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor

Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor