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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 38. haftanın perdesi, oynanan 4 maçla kapandı. Beşiktaş, 78 puanla liderliğini sürdürdü.

Emre Doğan   | 29.04.2021
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'de 38. haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep ise konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti, Medipol Başakşehir ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Ligde 38. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 78 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 73'e çıkaran Fenerbahçe ikinci, 72 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Göztepe-Trabzonspor: 1-1

Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 6-3

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-3

Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Gaziantep: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Not: Kasımpaşa, 38. haftayı bay geçti.

39. hafta

Ligde 39. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Mayıs Cumartesi:

20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor

Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.

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