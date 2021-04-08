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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Bir maçı eksik Beşiktaş, haftayı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider kapattı.

Süha Gür   | 08.04.2021
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'de 33. hafta bugün Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyle sona erdi.

Beşiktaş'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.

Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Zirve takipçisi Galatasaray ise haftayı bay geçti.

Alınan sonuçların ardından Beşiktaş 67 puana yükselirken, bir maç fazlası bulunan Fenerbahçe 63, Galatasaray ise 61 puanda yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0

Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-0

Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: 1-1

Gaziantep-Medipol Başakşehir: 2-0

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-1

34. haftanın programı

Süper Lig'de 34. haftanın müsabaka programı şöyle:

10 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)

11 Nisan Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)


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