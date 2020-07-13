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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3, takipçisi Trabzonspor ise dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 13.07.2020
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'de 32. hafta, yapılan 5 maçla sona erdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilirken, takipçisi Trabzonspor da dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

İki takım, son 2 haftaya 4 puanlık farkla girdi.

Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlardan Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. 

Sonuçlar 

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: 1-1

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 4-3

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Gelecek haftanın programı 

17 Temmuz Cuma:

21.00 Galatasaray-Göztepe

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

19 Temmuz Pazar:

18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

20 Temmuz Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği 

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