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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Ligde 24. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. Evinde Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü.

Ercan Doğan   | 02.03.2020
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'de 24. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Hes Kablo Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Sonuçlar

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-2

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 0-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 0-3

Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: 1-0

25. haftanın programı

Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

6 Mart Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

7 Mart Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

8 Mart Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

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