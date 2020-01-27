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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Ligde 19. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 27.01.2020
Süper Lig'de görünüm

Istanbul

Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.

Ligin 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk hesapları yapan iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Sonuçlar

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-1

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: 0-3

Göztepe-Beşiktaş: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 0-3

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: (Ertelendi)

Gelecek haftanın programı 

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe

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