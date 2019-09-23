Euro
6.29
Dolar
5.72
BIST 100
100,020.60
Altın
1,521.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Erkan Tiryaki   | 23.09.2019
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'de 5. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.

Haftanın sonuçları 

Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 6. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
Avusturya'da seçmenler iki yıl sonra yeniden sandık başına gidiyor
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü

Benzer haberler

İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi

İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi

Süper Lig'de görünüm

Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor

Sivasspor Trabzonspor'u uzatmalarda geçti

Sivasspor Trabzonspor'u uzatmalarda geçti
Yeni Malatyaspor Galatasaray serisini sürdürdü

Yeni Malatyaspor Galatasaray serisini sürdürdü
Galatasaray son dakikada 3 puandan oldu

Galatasaray son dakikada 3 puandan oldu