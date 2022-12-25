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Spor, Futbol

Süper Lig'de Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.

Süha Gür   | 25.12.2022
Süper Lig'de Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde günün diğer maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından bir puanla döndü.

Haftaya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle 29 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2

HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3

Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY1493225111430
2.FENERBAHÇE1492336162029
3.ADANA DEMİRSPOR1476126151127
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR148332216627
5.TRABZONSPOR147522116526
6.ARABAM.COM KONYASPOR156721811725
7.BEŞİKTAŞ146532719823
8.YUKATEL KAYSERİSPOR147252015523
9.CORENDON ALANYASPOR154652126-518
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ144552020017
11.MKE ANKARAGÜCÜ144461821-316
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR135171923-416
13.BITEXEN GİRESUNSPOR144461421-716
14.ATAKAŞ HATAYSPOR144371323-1015
15.KASIMPAŞA144371224-1215
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR153571520-514
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK143472529-413
18.İSTANBULSPOR1422101328-158
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR141491627-117

16. hafta haftanın programı

27 Aralık Salı:

17.00 MKE Ankaragücü-Hangi Kredi Ümraniyespor (Eryaman)

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

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