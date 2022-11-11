Süper Lig'de Dünya Kupası arası öncesi son hafta mücadeleleri yapılacak

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'de 14. ve 2022 Dünya Kupası arası öncesi son hafta mücadeleleri yapılacak. Spor Toto 1. Lig'e 13, TFF 2. Lig'e 14, TFF 3. Lig'e de 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Katar'da 20 Kasım Pazar günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verilecek ve sezon 15'inci hafta mücadelesiyle 24-25 Aralık haftasında başlayacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor (Kırbıyık Holding)
20.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor (Eryaman)
Yarın:
14.30 Demir Grup Sivasspor - HangiKredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fenerbahçe - Bitexen Giresunspor (Ülker)
20.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İstanbulspor - Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Yukatel Kayserispor - Arabam.com Konyaspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
1. Lig
Yarın:
13.30 Pendikspor-Bodrumspor (Pendik)
16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor - Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)
13 Kasım Pazar:
13.30 Tuzlaspor - Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor - Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Altınordu - Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor (Eryaman)
14 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe - Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)
20.00 Sakaryaspor - Çaykur Rizespor (Yeni Sakarya Atatürk)
2. Lig / Beyaz Grup
13 Kasım Pazar:
14.00 Bayburt Özel İdare - Sivas Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
14.00 İnegölspor - Çorum FK (İnegöl İlçe)
14.00 Anagold 24Erzincanspor - Batman Petrolspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Düzce Cam Düzcespor - Hes İlaç Afyonspor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Menemen FK - Bursaspor (Menemen İlçe)
14.00 Isparta 32 - Eşin Group Nazilli Belediyespor (Isparta Atatürk)
14.00 Kuzey Marmara AŞ. Arnavutköy Belediyespor - Somaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Ankaraspor - Esenler Erokspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus İlçe)
2. Lig / Kırmızı Grup
13 Kasım Pazar:
13.00 Bitexen Vanspor - Kırşehir Futbol (Van Atatürk)
14.00 İskenderunspor - Kocaelispor (Yeni Hatay)
14.00 Diyarbekirspor - Ankara Demirspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Teco Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Pazarspor - Baynet İnşaat Balıkesirspor (Pazar İlçe)
14.00 Fethiyespor - Uşakspor (Fethiye İlçe)
14.00 Weecoins Kırklarelispor - Etimesgut Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
14.00 1461 Trabzon - Bucaspor 1928 (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Adıyaman FK - Sarıyer (Adıyaman Atatürk)
14.00 Zonguldak Kömürspor - Serik Belediyespor (Karaelmas K.Köksal)
3. Lig / 1. Grup
Yarın:
14.00 Karşıyaka - Amasyaspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)
14.00 Hacettepe 1945 - 52 Orduspor FK (Osmanlı)
13 Kasım Pazar:
14.00 Eskişehirspor - BC Group Ağrı 1970 (Eskişehir Yeni)
14.00 Edirnespor - Nevşehir Belediyespor (Edirne 25 Kasım)
14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor - Yeni Mersin İdman Yurdu (Şile)
14.00 1922 Konyaspor - Belediye Kütahyaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Belediye Derincespor - Entegre Solar Elazığspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
14.00 1954 Kelkit Belediyespor - Yomraspor (Kelkit İlçe)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor - Çatalcaspor (Siverek Firkan Tüysüz)
3. Lig / 2. Grup
Yarın:
14.00 Bayrampaşaspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Of İlçe)
14.00 Turgutluspor - Amberçay Eynesil Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Darıca Gençlerbirliği - Bulvarspor (Darıca İlçe)
13 Kasım Pazar:
14.00 Karaman FK - Kuşadasıspor (Kemal Kaynaş)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Ayvalıkgücü Belediyespor (Iğdır Şehir)
14.00 Orduspor 1967 - Ergene Velimeşespor (Yeni Ordu)
14.00 23 Elazığ FK - Armoni Alanya Kestelspor (Elazığ Doğukent)
3. Lig / 3. Grup
Yarın:
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor - Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Bursa Yıldırımspor - Bergama Belediyespor (Minareli Çavuşspor Tesisleri)
13 Kasım Pazar:
14.00 Efeler 09 - Beyoğlu Yeniçarşı (Adnan Menderes)
14.00 Merkür Holding Erbaaspor - Siirt İl Özel İdaresispor (Erbaa İlçe)
14.00 Muş 1984 Muşspor - Artvin Hopaspor (Muş Şehir)
14.00 Akhisarspor - Niğde Anadolu FK (Spor Toto Akhisar)
14.00 Kepez Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Osmaniyespor FK - Bitexen Sapanca Gençlikspor (7 Ocak)
14.00 Malatya Arguvan - Güneş Holding Çankaya FK (Yeşiltepe Spor Kompleksi)