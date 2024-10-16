Dolar
34.20
Euro
37.27
Altın
2,676.99
ETH/USDT
2,605.30
BTC/USDT
67,321.00
BIST 100
8,820.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Fatih Erel  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Türkmen

16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

19.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti
İstanbul'da börekçinin sipariş götürdüğü müşterisini mesajla taciz iddiasına hapis cezası
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Benzer haberler

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İngiltere Milli Futbol Takımı'nda Thomas Tuchel dönemi

Transfer yasağını aşan Erzurumspor, genç ve tecrübeli kadrosuyla zirveyi kovalayacak

TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın cezasını onadı
TFF'de başkan vekili Lale Cander'in istifasi istendi

TFF'de başkan vekili Lale Cander'in istifasi istendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet