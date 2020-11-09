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Spor, Futbol

Süper Lig'de 9, 10 ve 11. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak

Ercan Doğan   | 09.11.2020
Süper Lig'de 9, 10 ve 11. haftanın programı belli oldu

İstanbul

Süper Lig'de 9, 10 ve 11. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

Program

9. hafta

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

10. hafta

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

11. hafta

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Stadı henüz belli değil)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

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