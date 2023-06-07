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Spor, Futbol

Süper Lig'de 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emrah Oktay  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Süper Lig'de 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş ile Beşiktaş Futbol AŞ yöneticileri Fırat Fidan ve Kerem Gürel de PFDK'ye verildi.

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