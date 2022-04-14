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Spor, Futbol

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 14.04.2022
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Yasin Kol

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Volkan Bayarslan

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz

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