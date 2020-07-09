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Spor, Futbol

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Hilmi Sever   | 09.07.2020
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:

11 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

12 Temmuz Pazar:

18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

13 Temmuz Pazartesi:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu


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