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Spor, Futbol

Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Ercan Doğan   | 09.05.2019
Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Serkan Çınar

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır



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