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Spor, Futbol

Süper Lig'de 31. haftanın perdesi kapandı

Ligde 31. haftanın maçları tamamlandı. Lider Galatasaray, konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi.

Can Öcal  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Süper Lig'de 31. haftanın perdesi kapandı

İstanbul

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.

Deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 74'e çıkardı.

Fenerbahçe ise konuk olduğu Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Reeder Samsunspor-Galatasaray: 0-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 0-2

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: 0-0

Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-1

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-0

ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: 6-0

32. haftanın programı

Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)

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