Süper Lig'de 31. haftanın perdesi kapandı
Ligde 31. haftanın maçları tamamlandı. Lider Galatasaray, konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.
Deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 74'e çıkardı.
Fenerbahçe ise konuk olduğu Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Reeder Samsunspor-Galatasaray: 0-2
TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 1-0
Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 0-2
Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: 0-0
Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-1
Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-0
ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: 6-0
32. haftanın programı
Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Nisan Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.