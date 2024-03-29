Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler
4 Nisan Perşembe:
20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay KüçükAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.