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Spor, Futbol

Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Dilek Erol  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük

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