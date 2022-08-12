Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,929.20
BTC/USDT
24,161.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 3, 4 ve 5. haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 3, 4 ve 5. haftaların müsabaka programı belli oldu.

Emrah Oktay   | 12.08.2022
Süper Lig'de 3, 4 ve 5. haftanın programı açıklandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatleri 19.15, 21.00 ve 21.45 olarak belirlendi. Ayrıca ligin 6. haftası ilan edilirken müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 7. haftasından itibaren ise 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00 olarak planlanacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup fikstür çekimlerinin ardından, takımların Avrupa kupalarındaki maç takvimlerine göre yapılacak çalışma sonrası 14. haftaya kadarki program ilan edilecek.

Ligin 14. hafta sonrasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.

Açıklanan 3, 4 ve 5. haftaların müsabaka programı şöyle:

3. hafta:

19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Stadı henüz açıklanmadı)

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

4. hafta:

26 Ağustos Cuma:

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

27 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

21.45 Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Adana)

28 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

29 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

5. hafta

2 Eylül Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Stadı henüz açıklanmadı)

3 Eylül Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

4 Eylül Pazar:

19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında
Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek
Türk Kızılay Bulgaristan-Sırbistan sınırında gurbetçilere destek veriyor
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi

Benzer haberler

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Süper Lig'de 3, 4 ve 5. haftanın programı açıklandı

'Altın Top' adayları açıklandı

Trabzonspor'dan tek gollü galibiyet

Trabzonspor'dan tek gollü galibiyet
UEFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

UEFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı
Semih Kaya profesyonel futbol kariyerini noktaladı

Semih Kaya profesyonel futbol kariyerini noktaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet