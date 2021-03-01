Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
3 Mart Çarşamba:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 Mart Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit ÖztürkAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.