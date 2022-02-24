Dolar
14.37
Euro
16.06
Altın
1,969.82
ETH/USDT
2,347.80
BTC/USDT
34,999.00
BIST 100
1,839.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Odessa'dan yayındayız Kiev'den yayındayız
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Yunus Kaymaz   | 24.02.2022
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Sarper Barış Saka

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor
Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Özbekistan'da 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak
Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor

Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Abdulkadir Ömür, taraftarların sorularını yanıtladı

Abdulkadir Ömür, taraftarların sorularını yanıtladı
Dünya Kupası, İstanbul'da görücüye çıktı

Dünya Kupası, İstanbul'da görücüye çıktı