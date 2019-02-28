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Spor, Futbol

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta yarın yapılacak Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

Hilmi Sever  | 28.02.2019
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

Istanbul

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Antalya Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

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