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Spor, Futbol

Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Emrah Oktay   | 19.02.2020
Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasınıFırat Aydınus yönetecek

22 Şubat Cumartesi günü Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

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