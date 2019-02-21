Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
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