Dolar
35.65
Euro
37.17
Altın
2,755.80
ETH/USDT
3,289.90
BTC/USDT
104,130.00
BIST 100
10,045.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni görüntülendi
Maltepe Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" suçundan iddianame hazırlandı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temasların sürdüğünü bildirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Hurezeanu ile telefonda görüştü
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Benzer haberler

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho: Taraftarımızın bize vereceğiz özel enerjiyle 10 eksiği telafi edeceğiz

Trabzonspor, Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümünü KKTC'de kutlayacak

Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Milan Skriniar, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geliyor

Milan Skriniar, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geliyor
Romulo Cardoso, 2028 yılına kadar Göztepe'de

Romulo Cardoso, 2028 yılına kadar Göztepe'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet