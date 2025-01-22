Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
24 Ocak Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali MetoğluAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.