Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
16 Ocak Pazar:
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Erkan ÖzdamarAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.