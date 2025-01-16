Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın:
20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
18 Ocak Cumartesi:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam
19 Ocak Pazar:
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay KüçükAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.