Dolar
35.44
Euro
36.58
Altın
2,706.40
ETH/USDT
3,353.40
BTC/USDT
99,290.00
BIST 100
9,789.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Sahte çakar kullanarak kuralları ve vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
MİT, takip altındaki Times muhabirine yönelik 90 yıl önceki istihbarat belgesini yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni Filistin Özel Sayısı'nı yayımladı
İstanbul'daki operasyonlarda 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi

Benzer haberler

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçına odaklandı

Sivasspor'un en istikrarlısı Charis Charisis oldu

Adanaspor ara transfer dönemini 9 takviyeyle kapatmayı planlıyor

Adanaspor ara transfer dönemini 9 takviyeyle kapatmayı planlıyor
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet